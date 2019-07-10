傳承文化 原民會和政院補助台東逾3億元

（中央社記者盧太城台東縣10日電）原住民委員會主委夷將‧拔路兒今天表示，原民會協助台東各鄉鎮推動原住民族文化，今年補助金額超過新台幣3億元，包括歲時祭典、興建部落聚會所。

原民會今天在台東召開記者會，邀請有原住民的鄉鎮市長和部落頭目、耆老參加，原民會說明協助台東縣各鄉鎮市推動原住民文化的作為。

夷將‧拔路兒Icyang．Parod說，台東縣原住民族人口數約8萬人，占台東縣人口數的36%，重要的祭典包括阿美族豐年祭、排灣族收穫祭、布農族射耳祭、卑南族年祭、達悟族（雅美族）收穫祭、魯凱族小米祭，及葛瑪蘭豐年祭。

夷將Icyang說，為了落實總統蔡英文多元文化的政策目標，原民會3年來補助部落「基本設施維持費」、「教育文化補助」及「興建部落聚會所」經費，其中今年補助台東的基本設施維持費及教育文化補助超過新台幣1億5000萬元，而用在歲時祭儀與教育文化的部分至6月底補助了1688萬元。

另外，原民會也爭取行政院「花東基金會」補助1億5000萬元協助台東縣政府興建14座部落聚會所，目前已完工4座、發包施工中6座、規劃設計中4座。

行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷表示，蔡英文政府對原住民文化的推動和長照不餘遺力，列為重要政策推動，例如原民會計畫全國設置300處健康文化站，台東就有90處獲1.7億元。

但是，大部分部落族人都不知道這些經費補助是來自原民會和蔡總統的指示，導致族人誤解蔡政府沒有照顧原住民，事實上蔡政府是最照顧原住民的總統。

與會的台東縣鄉鎮市長聯誼會長張國洲、部落長老和頭目，感謝原民會和蔡總統對推動原住民文化的幫助，馬蘭部落郭姓耆老說「受益良多，還有5年（蔡英文連任）」，獲得大家掌聲。

夷將Icyang最後呼籲，未來2個月是台東縣各部落歲時祭儀期間，希望旅外族人踴躍回鄉參與各個部落祭典，歡迎國內外的遊客也深入部落，認識並體驗原住民族文化祭典。（編輯：黃世雅）1080710