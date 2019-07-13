17年來頭一遭 搶灘料羅灣因海象惡劣取消

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）第17屆搶灘料羅灣活動今天因海象惡劣取消，1500名來自台灣和中搶灘料羅灣國的泳客感到遺憾，但多數表示「明年再來」。至於金門廈門海上長泳是否如期舉行，金門縣府說明天上午確定。

搶灘料羅灣和金廈泳渡是金門年度夏日盛會，今年分別邁入第17屆、第10年。兩項活動分兩天，一前一後進行，今年搶灘料羅灣先登場，金廈泳渡明天從烈嶼雙口游向廈門椰風寨。

今天海象不佳，搶灘料羅灣現場金湖鎮82據點風勢不小，氣球拱門甚至被風吹垮。大會先行取消身障組賽事，隨後雖依照程序進行舞獅表演、來賓致詞、熱身操等，但經風險小組每半小時的研判，最後由召集人縣府教育處長羅德水宣布，因風力風速5到6級，陣風7到8級，浪高零點8到1.6公尺，流速每秒0.49到0.6公尺，這個數據比5月泳渡龜山島還惡劣，為了選手安全考量，決定取消整個賽事。

5月間的蘭陽迎向龜山島海上長泳發生4名泳客體力不支在外海昏厥事件，其中1人不治；隨後6月的泳渡澎湖灣也傳出一名選手溺斃不幸事件。因此，金門縣政府處理搶灘料羅灣時格外慎重。羅德水表示，為了選手的安全，經過綜合考量，不得已做出取消決定；他希望選手繼續留在金門觀光和消費。

至於預定明天上8時30分展開的金廈泳渡，羅德水表示，由於金廈海域風向和海象不盡相同，而且事涉兩岸較為複雜，今天下午會與對岸相關單位緊急討論評估；他表示，縣府會隨時掌握雙口到椰風寨的海象數據，是否如期舉辦，明天上午才能確定。

新北市蘆州跳水委員會連續7年參與，今年來了20多人；隊員張素千說，明年還會再來挑戰；她的姊妹張素妝說，雖然無法游泳，他們要繼續玩下去，因為金門真的好好玩。

從廣西靖西市來的彭惠萍這次和10名朋友第一次來金門，雖然無法搶灘料羅灣，她說，還是會到金門到處走走看看，明年是否再來搶灘，要看情況而定。

雖然1500多名「泳士」無法搶灘，大家還是爭相下水拍照紀念，岸巡人員不斷吹口哨制止，仍無法澆熄大家的熱情，甚至有人拉著岸巡人員同框。最後岸巡人員只好以人牆當封鎖線，人潮才逐漸散去。（編輯：吳佳穎）1080713