松菸80載凝聚8000歲情感 老員工樂話當年

（中央社記者陳怡璇台北13日電）松山文創園區前身松山菸廠建廠80週年，今天逾百位老員工「回娘家」，在鍋爐室中吃辦桌，許多老松菸人侃侃而談菸廠歲月，更與闊別幾十年的老友重逢，氣氛熱鬧感人。

松山文創園區前身為松山菸廠，1937年由台灣總督府專賣局興建，光復後由公賣局接手更名為「台灣省菸酒公賣局松山菸廠」，直到1998年與新店台北菸廠合併。

松山文創園區今天舉辦「松菸八十特展─松菸人感動回娘家」，年齡總共破8000歲的120位松菸老員工齊聚首度開放的「鍋爐室」中吃辦桌、話當年，與闊別幾十年的老友敘舊。還有許多老員工指著鍋爐室回憶當時以木炭生火情景，或是到鍋爐室後方擴建的空間合照。

今年94歲、在松菸警備隊服務超過34年的黃長江說，當時的警備隊相當於現在的警衛，隸屬於警察體系底下，要考很多試、取得證書才能進松菸工作，還要接受警察的完整訓練。黃長江面帶驕傲表示，他拚命苦讀終於如願，還因表現優異，獲得很多勳章、獎狀及獎金。

黃長江回憶，當時警備隊的地位很高，「我只需要對廠長敬禮，其他都不用」。看著廠長一任任地換，黃長江現在已叫不出名字，但還記得自己因為不抽菸，只在一旁看同事抽外加閒聊的歲月。

孫胡珍今年82歲，是黃長江的鄰居，在理葉部門工作了41個年頭。她回憶，松菸當時生產寶島、總統、長壽、雙喜、新樂園5種香菸，她剛進松菸時，因為最高級的寶島菸理葉部有兩位員工去生孩子，她3個月後之後就補進成為正式員工。

「我們整理菸葉的那個部有300多人，都不會吵架！」孫胡珍說，理葉部感情很好，大家工作都很努力，她也交到很多朋友，不過大部分在菸廠關了之後就沒見過面，今天再見老友難掩激動。

「松菸八十特展」特意以屏東生產的菸葉布置，並展示上百張菸廠老照片，包含當時育嬰室、社團活動、操作捲菸機器的場景，還有手繪建築原稿、古董保險箱等，並播放60年前在松菸取景、由當時台灣第一美女「夷光」主演的電影「良心與罪惡」。

松山文創園區總監陳玉秀表示，蒐集史料工程浩大，是土法煉鋼地先從認識的員工找起，再一個個慢慢串起他們的交友圈，後來循線找到曾服務於公共關係室的老員工黃玉燕，逐漸建立起完整的松菸歷史面貌。

「松山菸廠的建物還在，但有了人，這裡的故事才會活起來。」陳玉秀說，每一位松菸老員工都是活歷史，有他們的貢獻，才有這次的「松菸八十」，在菸草香味裡找尋動人記憶。（編輯：李錫璋）1080713