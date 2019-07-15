新竹市戶政到府補辦證件 民眾直呼便民有感

新竹市香山戶政事務所自105年8月起推動戶政行動化到府服務後，至今已受理超過260件，包括到家中、醫院、安養中心、學校等地，為年長者、身心障礙者等辦理身分證及印鑑證明，讓不少民眾直呼是方便又有感的便民服務。（新竹市香山戶政事務所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年7月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市一名失智長者因遺失身分證與健保卡而無法就醫，但又不願出門補辦證件，經家人詢問戶政事務所，得知可派員到府服務，立刻解決煩惱，直呼是「方便又有感的便民服務」。

新竹市香山戶政事務所今天指出，日前接到市民鄭先生的電話，著急詢問是否可申請到府服務，為高齡失智的老母親補辦證件，承辦人員評估後，立刻安排時間前往鄭先生家中，為老奶奶完成戶籍登記。

鄭先生向戶所承辦人員表示，日前他帶母親就醫時，發現健保卡和身分證都遺失，原想到戶政事務所補辦證件，但母親不願拍照，甚至抗拒出門，相關證件因沒有身分證而無法辦理，所幸有到府服務，可以快速補證及完成健保卡通報，讓一家人都鬆了口氣。

新竹市香山戶政事務所主任柳劍山表示，台灣面臨少子化、人口老化與撫養問題，65歲以上老人、在家照顧嬰幼兒、身心障礙、重大傷病等民眾，難以獨自外出，甚至無法出門，因此可派員到府提供相關服務。

柳劍山表示，香山戶政事務所自105年8月起推動戶政行動化到府服務後，至今已受理超過260件，包括到家中、醫院、安養中心、學校等地，為年長者、身心障礙者辦理身分證及印鑑證明，或到矯正機關為受刑人辦理結婚登記，有相關需求者，均可向戶政事務所申請。（編輯：方沛清）1080715