基隆黑鳶繁殖破紀錄 14隻幼鳥順利離巢

基隆市野鳥學會19日表示，鳥會今年發現10個基隆黑鳶巢區，比去年增加3個，且已有14隻幼鳥成功離巢，繁殖情況令鳥友相當雀躍。（基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年7月19日

（中央社記者沈如峰基隆19日電）基隆市鳥「黑鳶」在繁殖上破紀錄。基隆市野鳥學會今天表示，他們今年在基隆發現10個黑鳶巢區，比去年多3個，且10個巢區中有9個繁殖成功，14隻幼鳥成功離巢，令人雀躍。

基隆海洋廣場不時可見到俗稱老鷹的黑鳶展翅翱翔，成為當地生態景觀。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐今天受訪時說，在已經退休的「老鷹先生」沈振中協助調查下，鳥會今年破紀錄發現10個基隆黑鳶巢區，比去年的7個巢區增加3個，且10個巢區中有9個巢區繁殖成功，14隻幼鳥成功離巢，繁殖情況令鳥友雀躍。

他表示，更令愛鳥人士驚豔的是，目前基隆港上空已經可以看到5隻以上的黑鳶幼鳥在活動，隨著離巢幼鳥的活動範圍擴大，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥將吸引大家的目光。

沈錦豐說，今年鳥會在東北角分別觀察20個遊隼巢區與基隆10個黑鳶巢區後發現，今年遊隼繁殖成功率偏低，可能因為巢位多數在不透水的懸崖岩地上，繁殖期間幾次大雨可能影響繁殖成功率；但因黑鳶巢區在樹上，透水性佳，較不受大雨影響，且有足夠食物，因此在繁殖上才有重大突破。（編輯：翁翠萍）1080719