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否認因查賄遭拔官 黃宗仁：可明白離開

最新更新：2019/07/19 19:36
即將調任警政署副署長的台南市警察局長黃宗仁（右）19日出席警局同仁為他舉辦的歡送會，接受同仁獻花。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月19日
即將調任警政署副署長的台南市警察局長黃宗仁（右）19日出席警局同仁為他舉辦的歡送會，接受同仁獻花。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府警察局長黃宗仁在新一波警界人事變動中，將回任警政署副署長，今天接受警局同仁歡送。他否認查賄「查錯顏色」被拔官的傳聞，強調現在可以明明白白地離開。

去年底九合一大選後，地方傳出黃宗仁因查賄查錯顏色，被政黨某派系積極運作調職，但黃宗仁未出現在3月的警政高層異動名單中。此次黃宗仁回任警政署副署長公布後，台南市議員林燕祝隨即指黃宗仁仍是因為選舉查賄得罪地方民代，因此被「明升暗降」。

黃宗仁今天面對媒體詢問時表示，如果在3月的異動中離開台南市，才算是「不明不白的離開」。如今所有傳聞都已解開，證明他不是因查賄或得罪政黨派系，更不是政治力介入，現在正是讓他可以「明明白白的離開」。

他說，接下來他是所有副署長中唯一擔任過6都警察局長者，算是風風光光回任副署長，也對祖先有交代了。

黃宗仁下午出席市警局同仁為他舉辦的歡送會，隨後在臉書「阿仁局長室」粉絲頁貼出他任內最後一段影片，並寫出在台南這段日子的心情。他表示，來到台南是人生中最美好的一程，但接到派令，依然得要離開。再見了台南，他人離開了，但把這片真心留在台南。（編輯：翁翠萍）1080719

內政部警政署公布新一波高階警官調整，其中包含台南市警察局長黃宗仁（前右）回任警政署副署長，黃宗仁19日出席歡送會，向同仁致意。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月19日
內政部警政署公布新一波高階警官調整，其中包含台南市警察局長黃宗仁（前右）回任警政署副署長，黃宗仁19日出席歡送會，向同仁致意。（台南市警局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年7月19日
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