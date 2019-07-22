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爭取花東基金 台東縣府提66項計畫

最新更新：2019/07/22 23:01
台東縣長饒慶鈴22日率縣府團隊赴行政院國家發展委員會，與13個部會溝通討論，共提出66項行動計畫，申請花東基金補助約新台幣55.7億元。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月22日
台東縣長饒慶鈴22日率縣府團隊赴行政院國家發展委員會，與13個部會溝通討論，共提出66項行動計畫，申請花東基金補助約新台幣55.7億元。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月22日

（中央社記者李先鳳台東縣22日電）台東縣長饒慶鈴今天率縣府團隊赴行政院國家發展委員會，與13個部會溝通討論，共提出66項行動計畫，爭取花東基金約新台幣55.7億元。

台東縣政府發布新聞稿表示，第三期（109-112年）綜合發展實施方案（草案）於5月提報行政院，共提出66項行動計畫，申請花東基金補助約55.7億元，涵蓋基礎建設、醫療公衛、教育、文化、產業發展、農業及觀光等12個部門。

提出66項行動計畫中，包括國際熱氣球嘉年華、家庭福利服務中心等。縣府於會前即展開協調聯繫，會議中也針對各項行動計畫逐一討論，爭取中央部會的支持與共識。

台東縣政府指出，國發會自民國101年起匡列10年400億元的花東地區永續發展基金經費，期藉由基金的補助帶動東部地區的產業發展，完善相關基礎建設，例如在災害防救部分，包括尼伯特風災後續復原、消防廳舍整建、消防車輛汰換、正在動工的南迴緊急醫療中心等，皆由花東基金預算補助。

縣府在第三期綜合發展方案中加入許多智慧城市的構想，包含太陽能、地熱能與洋流能等再生能源的利用、應用區塊鏈技術的台東金幣，以及雲端服務平台等。1080722

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