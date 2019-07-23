彰化大葉大學聯外道路通車 前任現任縣長同台

大葉大學23日舉辦彰化縣大村鄉學府路聯外道路通車典禮，彰化縣長王惠美（前左）、前彰化縣長魏明谷（前右）、民進黨立委陳素月（左）及大葉大學校長梁卓中（前右2）等人都出席。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年7月23日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）連接彰化大葉大學的彰化大村鄉學府路聯外道路通車，彰化縣長王惠美、前任彰化縣長魏明谷同台參加通車典禮，王惠美說，通車後可疏解車流，魏明谷則說，學校交通便利性因此提高。

彰化大葉大學今天舉辦彰化大村鄉學府路聯外道路通車典禮，參加通車典禮的貴賓則有彰化縣長王惠美、前任彰化縣長魏明谷、民主進步黨籍立法委員陳素月以及大葉大學校長梁卓中等人。

王惠美說，為了疏解大村鄉學府路與山腳路的車流，學府路進行拓寬，學校提供土地，由鄉公所施工，她在立委任內也爭取交通建設可以和大葉大學連接，方便學生上下學，未來東彰道路北段新闢工程完工後和大葉大學銜接，未來的交通會展現新貌。

魏明谷則指出，中央很重視山腳路的拓寬工程，學府路聯外道路通車後，可以連接山腳路，南投那邊的師生要來大葉大學也很方便，東彰道路北段通車後，往南可以通往高鐵彰化站出口，也可以連接國道福爾摩沙高速公路，交通的便利性提升不少。

梁卓中指出，大葉大學建構交通網絡，而山腳路學區學生人數多，上下班及上下學時間車流量大，學校提供校地作為道路用地，在縣府及鄉公所協助下，完成聯外道路工程，希望促進學校與地方發展共榮。（編輯：陳俊碩）1080723