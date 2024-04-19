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彰化4鄉鎮市辦藝術巡演 管弦樂、演唱會免費聽

2024/4/19 14:55
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（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化縣政府辦理藝術巡演，4月27日至5月11日將在員林市、花壇鄉、埔心鄉、鹿港鎮，結合母親節以「感恩」為主題，能就近免費欣賞傳統戲曲、管弦樂團和經典歌手演出。

彰化縣文化局將辦理4場感恩晚會鄉鎮巡演活動，縣府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美致詞表示，透過傳統戲曲、管弦樂團、經典歌手演唱會等，鄉親不用到外地，在彰化就能欣賞優質藝文表演。

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王惠美說，「讓表演藝術走進日常」是彰化鄉鎮藝術巡演核心精神，感謝彰化縣議長謝典林、議員們支持預算，去年鄉鎮巡演配合建縣300週年深入縣內8大生活區，讓縣民感受慶典氣氛大受好評，今年再次歡迎鄉親全家大小一起來，免票入場。

文化局表示，首場邀台北愛樂管弦樂團27日晚間在員林圓林園演出；第2、第3場邀明華園戲劇總團5月4日及5月5日晚間分別在花壇國中、埔心鄉兒童公園演出；第4場5月11日晚間在亞太鹿港渡假村辦理懷舊金曲演唱會，邀葉璦菱、殷正洋、鄭怡、南方二重唱、邵大倫、陳孟賢等歌手演出。（編輯：郭諭儒）1130419

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