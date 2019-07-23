爭2025亞太蘭展主辦權 台南組團赴馬來西亞

（中央社記者楊思瑞台南23日電）第13屆亞太蘭花會議暨展覽明天將在馬來西亞登場，並將評選出2025年第15屆亞太蘭展主辦城市。台南市副市長許育典率團赴會，為台南市爭取主辦權。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，今天是2025第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權的會議報告討論日期，台南市長黃偉哲指派許育典代表台南市政府，偕台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、秘書長曾俊弼等人前往馬來西亞，爭取2025亞太蘭花會議暨展覽在台南舉辦。

台南市農業局指出，每3年舉辦一次的亞太蘭花會議暨展覽，以會議與展覽並行形式，吸引各國蘭花專家學者、業者及遊客前往觀展。今年主辦城市為馬來西亞古晉市，參展近20國。

台南市農業局指出，黃偉哲長期以來挹注心力，扶持關心蘭花產業發展；而台南已舉辦15年的台灣國際蘭展，更為國際三大蘭展之一。台南的辦展實力在國際間有目共睹。

台南市農業局指出，今年的「2019台灣國際蘭展」多項指標創下15年來新高，有別於其他城市，台南有蘭花產業聚落，與蘭花產業相輔相成緊密結合，對全球蘭花產業發展具重大意義。（編輯：陳俊碩）1080723