花蓮兆豐農場建太陽能電廠 最快明年中供電

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮鳳林鎮的新光兆豐農場，將以450公頃土地興建全國發電量最大的太陽能電廠，裝置容量高達475百萬瓦（MW），業者今天開說明會，預計今年底動工，最快明年中分段供電。

新光兆豐農場擁700多公頃土地，逾半未規劃開發，其中450公頃與太陽能業者合作將設置太陽能電廠，今天舉辦第二次說明會，近百民眾到場關心。

參與合作的太陽能業者說明，將打造全台最大光電專區，足以供應花蓮全縣用電，預計今年底動工，最快明年中開始分階段供電。總容量近475百萬瓦（MW）、年均發電量達4.9億度。

現場民眾意見兩極，反對的唐姓民眾說，鳳林是國際認證的「慢城」，卻為種電要砍掉多少樹木；劉姓民眾認為花蓮颱風地震多不適合種電，堅決反對開發光電區；經營民宿的劉姓民眾說，太陽能板醜化景色，破壞鳳林小鎮形象。

支持民眾認為，與核能、火力發電相較，太陽能無污染，又能帶給地方工作機會，還有回饋金，大家應該支持。

會中業者針對太陽能板對環境與人體的影響、颱風地震導致的安全問題、太陽能板清洗等疑慮逐一解釋。也承諾將會保障就業機會，優先聘僱鳳林鎮民，初估建置期需1000人次、20年營運期需100人次，20年將為地方創造新台幣5.3億元就業收入。每年提撥至少300萬元回饋金，提供基本電費、升學補助、急難救助等，並與縣府合作創造光電專區觀光旅遊題材。(編輯:孫承武)1080724