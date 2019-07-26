里長批高雄市府治水無能 韓國瑜：積水很快就退

（中央社記者陳朝福高雄26日電）0719高雄水災，正興里長沈秀玲批評市府治水無能，里民因此要連署罷免市長韓國瑜。韓國瑜今天說，已問過區長雨後1個小時就消退，怎會說一直淹水。

韓國瑜上午出席小港區特優暨資深鄰長表揚大會，由於日前沈秀玲批評市府治水無能，讓里民怨氣難消，因此要連署罷免韓國瑜，24日並交給Wecare高雄發起人尹立近千份罷韓連署書，會後媒體追問韓國瑜的看法。

韓國瑜表示，問過區長雨後1個小時就消退，怎會說一直淹水，他不會和里長沈秀玲在那邊辯。希望她傾聽民意，不管是市長和議員都應該不分藍綠，勿一直對著市長，他就不回應了。

至於淹水補助，韓國瑜說，24日就開始申請，這部分的標準是新台幣1萬5000元。盼中央給每戶2萬元補助，比照去年823水災。

對於媒體提問罷韓團體申請三民區場地進行活動卻遭拒絕一事，韓國瑜表示，三民區是登革熱防疫重中之重，最擔心的是群聚感染，如果有大型民眾活動，站在市府立場希望謹慎小心，最好不要辦。

韓國瑜也表示，他當高雄市長對所有活動絕對不會預設立場，民眾本來就可以發出聲音，但三民區要特別注意，此時此刻比較不適合辦大型活動，若有團體需要，請循正常管道向市府申請，不會刁難。

高雄市政府10月1日將成立青年局並編列預算幫青年創業，韓國瑜說，現在台灣的青年聰明有創意有膽量，勇闖各種挑戰但沒有錢，創業的時候會更加困難。行政院大力推動青年的創意，他百分百認同，且青年創業應得到政府各種資源協助，而教育部推展雙語政策他也拍手叫好，這都是展望未來及讓台灣進一步提升競爭力。（編輯：陳俊碩）1080726