BOT廠商暫停營業 大鵬灣產業聯盟推旅遊優惠

大鵬灣BOT廠商暫停營業，大鵬灣觀光產業聯盟與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出住宿及優惠活動，並特別推薦鵬灣跨海大橋的光雕及開橋秀。（鵬管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）大鵬灣BOT廠商想與大鵬灣國家風景區管理處終止合約，目前先暫停營業，大鵬灣觀光產業聯盟搶救暑假商機，8月推出住東港買1送1的「鵬友揪宿遊好灣」活動。

大鵬灣觀光產業聯盟表示，大鵬灣最近BOT雖暫停營業，但聯盟會員認同鵬管處服務永遠不中斷的政策方向，邀遊客8月份到大鵬灣旅遊，只要找參與活動的旅宿訂房，限量享有住宿買1送1再贈千元券優惠，包含行程中必要的用餐、購物、體驗等消費項目。

產業聯盟表示，聯盟要告訴全國的遊客，大鵬灣不只是BOT，大鵬灣還有大鵬灣觀光產業聯盟，而且聯盟會員包含住宿業、餐飲業、遊憩業、伴手禮店等等。

鵬管處表示，在產業聯盟相挺下，鵬管處特別與轄區遊憩業者結合，加碼5選1的體驗票券，包含大鵬灣域重型帆船、獨木舟、立式划槳、遊湖船、鵬琉線來回船票，鼓勵遊客進到大鵬灣遊玩，要讓遊客看見大鵬灣迷人風情及夕陽之美。

鵬管處表示，目前東港地區約有60多家合法民宿，遊客來到大鵬灣可目睹可可樹如何做成巧克力，還有全國獨一無二的鱈魚香絲觀光工廠，可以DIY製作鱈魚香絲，行程上建議別錯過鵬灣跨海大橋的光雕及開橋秀、人工濕地、燈會30週年特展館、日本設計界大師福田繁雄的黑鮪魚雕塑等，還有東港經典小鎮的在地美食小吃。

大鵬灣BOT廠商大鵬灣國際開發公司因連續10多年虧損，有意終止合約，目前與鵬管處正進行仲裁程序，7月15日停止營業，大鵬灣開發公司停止的營業項目主要是國際賽車場。（編輯：林沂鋒）1080727

大鵬灣BOT廠商暫停營業，大鵬灣觀光產業聯盟與大鵬灣國家風景區管理處合作，推出住宿及優惠活動，行程上也建議別錯過鵬灣跨海大橋的光雕及開橋秀。（鵬管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月27日