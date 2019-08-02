休園防登革熱 台南巴克禮公園預定8/5開放

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府今天公布今年第16例本土登革熱病例，為第13、14例的家屬，經2次採血判定確診。台南市長黃偉哲上午視察鄰近病例住家、休園進行孳清的巴克禮公園，預定5日開放。

台南市政府登革熱防治中心指出，新增的台南市第16例本土病例是居住於東區崇明里的40多歲男性，近期無出國史，是第13及14例的家屬。病例在7月20日就醫時登革熱快篩陽性，為高度疑似病例；7月21日檢驗為陰性，判定需待2採。8月1日2採檢驗結果研判為陽性確診。

台南市政府登革熱防治中心指出，這起新增病例為家庭群聚，算是上一波的疫情。台南市從7月22日之後，至今尚未發現其他新增的疑似個案。

由於台南市今年第12、13、14、16病例都有巴克禮公園的活動史，市府決定於7月22日至8月4日暫停對外開放，在巴克禮公園進行孳生源清除工作。黃偉哲上午再次前往視察，希望所有孳清工作都已確實進行。

黃偉哲接受媒體訪問時表示，針對公園裡的樹洞及環境中積水容器再次巡檢。先前因緊急防治用來填充樹洞的發泡劑已全部移除，改以水草填塞並修剪枝幹。如果一切正常，孳生源清除工作已做得完整的話，估計5日可以讓公園重新對外開放。（編輯：黃世雅）1080802