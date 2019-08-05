2至3歲幼托補助 北市加碼

（中央社記者梁珮綺、實習記者劉家叡台北5日電）台北市政府針對2至3歲孩子推出補助專案，這階段的孩子若選擇給機構或保母照顧，可月領友善托育補助；若選擇就讀私幼，可享每學期1萬3660元補助。

台北市政府上午召開「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，市長柯文哲表示，孩子是城市的希望、國家的未來，而政治要落實在人民的每一天，單單提高生育補助，不會提高生育率，因為還有未來的養育與教育。

他說，就政府管理角度，2歲以下孩子由社會局管轄，3-5歲的孩子由教育局管轄，但2至3歲的孩子卻是一個gap（間隙），今年最大改變是托嬰補助往上延伸、托幼部分往下延伸，讓家屬決定這階段的孩子要托嬰或托幼，各有不同補助。

教育部自今年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發放新台幣2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元，預估全國約有40餘萬名幼兒受益。

北市府則加碼補助，2至3歲孩子若就讀私立幼兒園，可多享有每學期1萬3660元的補助；而9月1日起，2至3歲孩子若選擇在公托、準公托或準公共保母，每月可多領取2500元至4000元補助，若選擇非準公共化托嬰中心與保母，則每月可領取2000元至3000元育兒補助。

換言之，2至3歲孩子送公托、準公托或準公共保母，每月共可領5000元至6500元補助；2至3歲孩子若送非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領4500元至5500元補助。

北市府特別設計「助妳好孕小精靈」、「幼兒園津貼補助一點靈」跟實用懶人包，讓完整資訊可在網站上搜尋到，網址為http://born.taipei/。（編輯：陳清芳）1080805