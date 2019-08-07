竹市府辦漁業文化體驗 宣揚海洋資源保育

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市府與新竹區漁會10日將辦漁業文化體驗活動，讓民眾學捕魚基礎技能。副市長沈慧虹今天表示，海洋資源日漸枯竭，盼藉由活動傳承漁業文化，宣揚海洋資源保育。

新竹市政府和新竹區漁會將於10日在新竹漁港直銷中心舉行「海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，今天辦記者會為活動暖身。

沈慧虹向中央社記者表示，活動當天將有漁民介紹將船固定在港邊的方式與技巧，宣導海洋環境教育等，同時，展示漁會家政班魚鱻料理，也展現新竹漁港多元的在地文化。

她說，透過活動也讓民眾了解，漁民組成環保艦隊，持續協助將海上廢棄物運回漁港交由環保局處理，為海洋環保與資源永續努力，也邀請民眾一同為垃圾減量努力，共同守護海洋環境。

沈慧虹表示，民眾來參加活動之際，也可以走訪新竹漁人碼頭的魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等景點，為生活留下美好的回憶。

新竹區漁會總幹事童錦杰向中央社記者表示，今年有安排親子趣味闖關遊戲，讓小朋友試著取出掛在岸邊繫船柱上的繩結、學習打繩索的方法，體驗漁民的作業日常。（編輯：李錫璋）1080807

新竹市政府與新竹區漁會將於10日舉行「108年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，漁會家政班7日展示結合當季水果的創意料理。中央社記者郭宣彣攝 108年8月7日