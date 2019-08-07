廣原小熊等不到媽媽 林管處照養至1歲再野放

（中央社記者盧太城台東縣7日電）已過10天，廣原小熊仍等不到熊媽媽帶回。林務局台東林管處啟動第2階段應變「先照養、再野放」，熊寶寶目前3個月大，預計滿週歲時野放。

台東廣原小熊7月27日和熊媽媽走失，林務局台東林管處和專家學者討論後，採取2階段處置措施，第1階段在現地照養，等待熊媽媽帶回，為期10天。

但已經過10天仍未見熊媽媽，台東林管處研判母熊帶回機率已低，今天啟動第2階段處置，邀請專家、學者和當地居民共同討論、提供意見，林務局長林華慶親自主持會議。

台東林管處長劉瓊蓮表示，今天的會議決定將小熊移往林管處轄屬場域持續照養，小熊現在3至4個月大，至約莫1歲後再擇時擇地野放。

台東林管處將與特有生物研究保育中心共同成立專案小組，相關事宜將首次由政府保育單位全權處理，亦邀請相關單位與專家學者提供專業意見。

劉瓊蓮表示，考量花東地區未來可能仍會有落單幼熊出現，政府保育主管機關與研究單位有必要建立照養野放專業技術與場域，包含緊急應變能力，照養程序、人員培力、照養設施等，因此小熊後續將由台東林管處負責照養，並與特有生物研究保育中心共同組成照養及野放小組。

另外，會邀集花蓮林管處、台北市立動物園及在地獸醫師合作協力相關照養、醫療及野放訓練，也會請相關學者專家與台灣黑熊保育協會等單位提供專業諮詢。

劉瓊蓮表示，林務局後續也將邀集相關單位及專家學者，依據近年花蓮南安小熊、台東廣原小熊等事件處理經驗，研商台灣黑熊落單幼熊的標準處置程序，作為未來處理的依循方針，並建立民眾遇到台灣黑熊時的相關準則。（編輯：謝雅竹）1080807