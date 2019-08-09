菊島盃青少棒賽 賴峰偉加碼全壘打有獎金

（中央社澎湖9日電）國小也是棒球隊球員的澎湖縣長賴峰偉今天主持菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽開幕，宣布只要擊出全壘打，加碼獎金新台幣1000元，鼓勵選手全力以赴，爭取好成績。

2019年菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽9日熱鬧開幕，共吸引14縣市、23隊棒球名校、550多人參加。賴峰偉歡迎來自14個縣市的選手參加菊島盃棒球賽較量球技，他也宣布只要擊出全壘打，加碼獎金1000元，鼓勵選手全力以赴，爭取好成績。

賴峰偉提到，自己國小時是棒球隊球員，打棒球不但可以鍛練球技，更可以學習到人生許多寶貴知識與經驗，成功的人生是一點一滴汗水澆灌，勉勵棒球小將們「多流汗，人生就會成功」。

賴峰偉表示，棒球運動在全世界是廣受社會大眾喜愛的運動項目之一，澎湖雖然是離島地區，但是推廣棒球運動不遺餘力，他過去擔任縣長時，講美少棒奪得亞洲盃少棒賽冠軍，今年馬公國中在華南金控盃拿下全國第4名，期盼身為地主隊，繼續加油，奪得佳績。

菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽今天在中山棒球場舉行開幕式，由賴峰偉主持開球，副議長陳雙全、議員陳慧玲、議員藍凱元、教育處長蘇啟昌、警察局長楊鴻正、體育會總幹事葉冠男、馬公國中校長黃銘廣到場觀禮。開幕式安排由賴峰偉擔任投手、陳雙全擔任打擊手，及葉冠男擔任捕手共同開球，為一連串精采賽事揭開序曲。

賽事今天起至13日，分別在澎湖縣立中山棒球場、大城北棒壘球場、講美棒球場3個場地舉行，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣與澎湖縣共23支隊伍，展開5天48場次精采比賽。（編輯：黃世雅）1080809