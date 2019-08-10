彰化天空步道光雕人潮多 市公所安排接駁車

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化八卦山大佛風景區天空步道推出鵲橋光雕活動，吸引不少民眾前來。彰化市公所指出，從今天起到8月底，每逢週六、日，將安排從彰化火車站直達八卦山大佛風景區的接駁車。

位於彰化八卦山大佛風景區的天空步道，全長約1公里長，以八卦山大佛為起點，橫跨八卦山大佛風景區，終點為國立彰化生活美學館，站在步道上，可以居高臨下，欣賞八卦山美景。

彰化市公所在七夕情人節前夕，將天空步道打造成光雕鵲橋，吸引不少民眾利用夜間登上天空步道，欣賞光雕和大自然構成的美景，讓沉寂已久的天空步道重現人潮。市公所計畫將光雕延續到8月底，好讓各地遊客欣賞光雕美景，但卻苦無經費，有企業得知後贊助新台幣50萬元，讓活動可以延長到8月底。

除了延長活動外，市公所表示，從今天起到8月底，每逢週六及週日，推出接駁專車，專車分為2條路線，1條路線從彰化火車站發車，行經開化寺、八卦山風景區遊客服務中心以及國立彰化生活美學館，再回到火車站。

另1條路線則是從火車站發車，行經延平公園，再接遊客服務中心以及彰化生活美學館，2條路線發車時間則為下午4點半到8點。

市公所說，為了因應欣賞完夜景的人潮，晚上9時開始在八卦山大佛遊客服務中心也有接駁車，接送民眾到彰化火車站，歡迎民眾多加利用。（編輯：黃世雅）1080810