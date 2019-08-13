強降雨侵襲 雲林莿桐榮村埤寮部分淹水封路[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣13日電）今天清晨強降雨來勢洶洶，雲林縣多處積水，其中，莿桐鄉埔子村榮村社區與雲54線鄉道交界處、麻園村埤寮社區的農田及道路淹水及膝，緊急封路，縣長張麗善勘災指示疏浚。

雲林地區清晨強降雨，大雨滂陀，二崙、口湖、褒忠、莿桐等地多處積水達10至20公分，除了二崙新庄仔大排竹圍段溢堤、崙背港尾大排滿水，莿桐鄉埔子村及麻園村的部分道路及農田水深及膝，雲林縣政府會同莿桐鄉公所勘災。

莿桐鄉埔子村榮村社區和雲54線鄉道交界處、麻園村埤寮社區聯外道路汪洋一片，農田及道路分不清，積水最深處達30至40公分，緊急封路，工務單位呼籲民眾出入注意。

雲林縣長張麗善率副縣長謝淑亞、縣府水利及農業等單位會同莿桐鄉長林靖焜到榮村社區勘災，當地居民反映，位在新虎尾溪畔的榮村社區和雲54線鄉道交界處每逢大雨必淹，建請中央政府協助改善水利設施。

張麗善聽取縣府水利處對榮村社區淹水改善報告後，指示結合地方意見儘速規劃加高堤防與設置小型滯洪池及施工，並在下游地區緊急疏浚，降低淹水之苦。

張麗善也呼籲中央協助，因為雲林縣政府原先編列疏浚經費新台幣6000萬元，至今已投入1億3000萬元，陸續要疏浚的水路還很多，預估總經費超過400億元，經費拮据，建請中央政府協助。（編輯：翁翠萍）1080813