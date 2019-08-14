雲縣府促銷弱勢團體秋節商品 協助自立更生

（中央社記者黃國芳雲林縣14日電）雲林縣今年優先採購身心障礙團體秋節商品促銷會今天在雲林聲暉協進會舉辦，副縣長謝淑亞帶領弱勢團體推出相關應景商品，呼籲各界選購，化愛心為實際行動，協助自立更生。

謝淑亞表示，縣府協助身心障礙團體和庇護工場辦理秋節商品促銷活動，將於17日結合斗六假日人文市集一起辦理，讓更多民眾能了解身心障礙團體的商品。

謝淑亞指出，身心障礙者推出服務或商品，都必須歷經長時間的努力及訓練，這些商品代表身心障礙朋友不畏障礙、堅強面對人生的成果，更展現他們強韌的生命力及永不放棄的熱忱。

雲林縣政府說，中秋節是團員幸福的日子，民眾大都會互相贈禮，代表對彼此的重視與感謝；雲林縣有5萬多名身心障礙者，縣府投入各式補助及服務方案來協助他們，希望身心障礙者能自力更生。

因此，雲林縣政府特別在秋節前夕協助身心障礙團體及庇護工場舉辦促銷活動，行銷他們努力自製的商品，希望大家的秋節選禮可以優先考慮這些商品，既展現愛心，也給身心障礙者最佳自立機會。

縣府指出，民眾若要採購相關產品，可與各弱勢團體洽詢或電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科，或於17日下午到斗六假日人文市集現場試吃選購。（編輯：翁翠萍）1080814