颱風白鹿將來襲 斗六文旦搶收避難

颱風白鹿來勢洶洶，恐直撲台灣而來，雲林地區有果農22日搶先採收已達成熟期的文旦，深怕颱風若是真的來襲，將讓全年成果都泡湯。中央社記者葉子綱攝 108年8月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）根據中央氣象局資料顯示，颱風白鹿朝台灣方向移動，預計本週六、日影響最劇烈。雲林縣果農說，斗六文旦已達成熟期，趁著今天陽光露臉，許多果農趕緊採收避難。

中央氣象局指出，輕度颱風白鹿今天凌晨2時中心位置，距離鵝鑾鼻東南東方約1190公里海面上，未來往西北朝台灣方向移動，侵台機率高，預計本週六、日影響最劇烈。

秋節應景水果的斗六文旦聞名遐邇，斗六市公所表示，今年3月柚子開花時節雖有風雨，但大致生長良好，產量可望達到9成，預計糖度從11度起跳，品質維持一貫的高水準。

果農指出，原本許多果農預計本週六、日左右才採收，但颱風白鹿朝台灣而來，深怕辛苦整年成果泡湯，且臨時又雇工不及，趕緊出動家中大小、親戚朋友等幫忙提早採收，部分已搶收完成，有些預計要2至3天才完成。

果農表示，今年斗六文旦品質穩定，細嫩Q彈獨具風味，許多老饕客人早已搶先預購，但今年產量也穩定，只是享受當季好滋味手腳還是要快。

雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵今天也造訪果園。謝淑亞指出，斗六文旦是「柚中林志玲」。

林聖爵說，斗六文旦實施分級制，確保消費者都能買到品質穩定的好吃文旦。（編輯：戴光育）1080822