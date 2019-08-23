盧秀燕小內閣人事調整案 藍綠議員都質疑

台中市新聞局長吳皇昇（圖）23日受訪表示，台中市政府團隊名單的調整與規劃是確定的，調整的幅度與名單清冊，還要等27日市政會議，由市長盧秀燕正式對外宣布才是最終定案。中央社記者郝雪卿攝 108年8月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市長盧秀燕市府團隊人事將調整，對於傳聞的新團隊名單，藍營議員今天表示，新人選大家都很陌生，還需要一段磨合期；綠營議員則說，對盧團隊整體施政不抱任何期待。

台中市長盧秀燕上任8個多月後，傳出因民調支持度持續落後，而決定調整小內閣人事，新人事名單包括副秘書長黃國榮、副秘書長朱康震、社會局長彭懷真、經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋、研考會主委吳皇昇等。

聽聞市府團隊將調整人事，國民黨台中市議員李中表示，這波新人事名單之中，只有將任社會局長的東海大學副教授彭懷真有聽過，其他的人選他都不認識，台中市民應該覺得很陌生，相信新人選也對台中市陌生，需要一段時間磨合，初來乍到要先認識一下。

李中也對新人事名單表達不解，他說，現任新聞局長吳皇昇擔任盧秀燕競選總部發言人幫忙打贏選戰，而被任命新聞局長；而新接任人選黃國瑋則是曾擔任國民黨基隆市長候選人謝立功競選總部發言人，卻是打了敗戰，懷疑新人事是否比較高明。

民進黨台中市議會黨團總召李天生及副總召邱素貞都認為，新任團隊人選中除曾任台中市副市長的黃國榮，其餘新任首長對台中市政並不熟悉，短期內無法進入狀況，預期無法挽救盧秀燕日益下滑的民調數字。同時部分爭議不斷的主管卻不在調整之列，未來不少重大市政建設能否順利執行推動，市民都睜大眼睛觀望。

對這波人事調整案，台中市新聞局長吳皇昇表示，目前台中市府團隊名單的調整與規畫是確定的，調整的幅度與名單清冊，還要等27日市政會議，由盧秀燕正式對外宣布才是最終定案，主要是要打造更堅強、更能提升團隊作戰能量的團隊，帶領台中往更好的方向進行，同時讓各政務官更適才適所。至於是否還有第二波人事調整案，目前沒有任何消息。（編輯：黃世雅）1080823