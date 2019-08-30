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強化校園安全 楊文科：增編警衛保全經費

最新更新：2019/08/30 14:01
新學期的第一天，新竹縣長楊文科（右2）30日到竹北市十興國小為學生加油打氣，並宣布為讓學生有安全學習環境，縣府今年加碼增編校園警衛保全經費，補助每校一名臨時人員及夜間保全，強化校園警衛人力。中央社記者郭宣彣攝　108年8月30日
新學期的第一天，新竹縣長楊文科（右2）30日到竹北市十興國小為學生加油打氣，並宣布為讓學生有安全學習環境，縣府今年加碼增編校園警衛保全經費，補助每校一名臨時人員及夜間保全，強化校園警衛人力。中央社記者郭宣彣攝　108年8月30日

（中央社記者郭宣彣新竹縣28電）今天開學，新竹縣長楊文科宣布，為讓學生有安全學習環境，縣府今年加碼增編校園警衛保全經費，補助每校1名臨時人員及夜間保全，強化校園警衛人力。

楊文科今天到竹北市十興國小為學生加油打氣。楊文科表示，孩子是未來的棟梁，為讓學生有安全的學習空間，從本學期起，新竹縣政府增編警衛保全經費，補助每校1名臨時人員及夜間保全費用，強化校園安全。

楊文科說，目前已陸續在幼兒園設置電子圍籬管制，保護孩子上下課的安全。

楊文科指出，除了強化校園安全外，未來也將全面推動雙語教育接軌國際、免費有機營養午餐強化在地食材、補助中小學裝設冷氣，及增設公立及非營利幼兒園，與幼兒學費補助並預計延伸至4歲等。

新竹縣警察局長黃家琦今天表示，警察局為保護學生安全，除要提高見警率外，也將加強社區與巷弄重點巡邏，對治安顧慮人口掌握，也在上下學時段編排勤務，針對重點學校周邊治安死角巡守。（編輯：李錫璋）1080830

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