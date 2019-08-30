更多編輯台推薦新聞：
珍奶發燒空杯亂丟 引發日本京都垃圾風暴
國際

珍奶發燒空杯亂丟 引發日本京都垃圾風暴

我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城
娛樂

我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城

蘋果發表會9/10登場 關注iPhone新配色
科技

蘋果發表會9/10登場 關注iPhone新配色

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
史博館買到寶 專家認定這4件版畫是畢卡索原作
首頁 / 地方

調整台西綠能專區 張麗善：地盡其利產業加值

最新更新：2019/08/30 19:06
台西離島工業區規劃的綠能專區調整為產業園區，民進黨籍立委蘇治芬質疑是政策轉彎。雲林縣長張麗善30日表示，調整後不只地盡其利，還有產業加值等利多。（檔案照片，雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月30日
台西離島工業區規劃的綠能專區調整為產業園區，民進黨籍立委蘇治芬質疑是政策轉彎。雲林縣長張麗善30日表示，調整後不只地盡其利，還有產業加值等利多。（檔案照片，雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月30日

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）在台西離島工業區規劃設置的綠能專區調整為產業園區，引起民進黨籍雲林縣立委蘇治芬質疑政策轉彎，雲林縣長張麗善今天表示，調整後不只地盡其利，以及有產業加值等利多。

曾任雲林縣長的蘇治芬今天邀集經濟部工業局、雲縣議員及養殖業者等，在台西召開說明會質疑雲林縣長張麗善的政策轉彎，調整台西綠能專區為產業園區，將影響綠能專區開發案廢止，進而影響養殖業者權益。

蘇治芬批評張麗善改變前朝政策，中央前瞻計畫補助的新台幣19億元將被收回，開發案跟著泡湯，外商投資止步，她願意進縣府和張麗善坐下來好好談一談。

張麗善下午接受媒體訪問時表示，台西綠能專區調整為台西產業加值園區，土地建廠房、屋頂可裝置太陽光電，不只地盡其利，產業進駐創造就業機會及促進經濟發展，這是一舉數得的加值利多，綠能專區尚未取得開發許可，何來招商，蘇治芬的批評子虛烏有，「她急什麼呢，匪夷所思」。

雲林縣政府建設處長李俊興及新聞處長周柏吟指出，前瞻計畫補助19億元至今未撥入雲林縣政府，19億額度中只有前縣長李進勇時執行5000多萬元的規劃、民調等支出，現在縣府團隊已與中央達成共識，將由工業局、地方民意討論未來規劃，落實地方真正需求。（編輯：謝雅竹）1080830

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報