調整台西綠能專區 張麗善：地盡其利產業加值

台西離島工業區規劃的綠能專區調整為產業園區，民進黨籍立委蘇治芬質疑是政策轉彎。雲林縣長張麗善30日表示，調整後不只地盡其利，還有產業加值等利多。（檔案照片，雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年8月30日

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）在台西離島工業區規劃設置的綠能專區調整為產業園區，引起民進黨籍雲林縣立委蘇治芬質疑政策轉彎，雲林縣長張麗善今天表示，調整後不只地盡其利，以及有產業加值等利多。

曾任雲林縣長的蘇治芬今天邀集經濟部工業局、雲縣議員及養殖業者等，在台西召開說明會質疑雲林縣長張麗善的政策轉彎，調整台西綠能專區為產業園區，將影響綠能專區開發案廢止，進而影響養殖業者權益。

蘇治芬批評張麗善改變前朝政策，中央前瞻計畫補助的新台幣19億元將被收回，開發案跟著泡湯，外商投資止步，她願意進縣府和張麗善坐下來好好談一談。

張麗善下午接受媒體訪問時表示，台西綠能專區調整為台西產業加值園區，土地建廠房、屋頂可裝置太陽光電，不只地盡其利，產業進駐創造就業機會及促進經濟發展，這是一舉數得的加值利多，綠能專區尚未取得開發許可，何來招商，蘇治芬的批評子虛烏有，「她急什麼呢，匪夷所思」。

雲林縣政府建設處長李俊興及新聞處長周柏吟指出，前瞻計畫補助19億元至今未撥入雲林縣政府，19億額度中只有前縣長李進勇時執行5000多萬元的規劃、民調等支出，現在縣府團隊已與中央達成共識，將由工業局、地方民意討論未來規劃，落實地方真正需求。（編輯：謝雅竹）1080830