傳承媽媽柚園 鶴岡文旦柚有甜有愛

花蓮瑞穗柚農陳增坤（右）與妻子（左）接手媽媽的文旦柚園，從門外漢變成銀牌獎柚農，夫妻倆謙虛的說，感謝鶴岡地區柚農們不藏私的教導。中央社記者張祈攝 108年8月31日

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）「老婆，你看看這柚子長得多漂亮啊」，花蓮瑞穗柚農陳增坤10多年前一頭栽進媽媽文旦柚園，每每結果總這樣誇獎文旦柚，一旁的老婆吃味地說，他從來沒這樣誇過我。

陳增坤家住瑞穗鄉鶴岡地區，平日是國中老師，休假就是假日農夫，接手媽媽留下來的八分地柚園，他接受中央社記者採訪表示，不忍媽媽生病、老邁，將柚園租給別人，柚子樹葉枯黃，產量減少，他興起接手的念頭。

陳增坤說，門外漢接手，連生病的媽媽都放心不下，起初幾年都跟著他下果園「盯場」，又因為想種健康、不影響土地的文旦柚，他堅持捨棄傳統用藥量，不噴除草劑，選擇草生栽培。

看著果園雜草叢生，陳增坤很自豪，但媽媽卻急得跳腳，多次拿著鐮刀、鋤頭要除草，陳增坤說，只能說服媽媽，「會除！會除！」，他背著除草機，一片園要分8個週末才能完成，常常一輪除完，草又長高了。

陳增坤到處上課取經，請教村內資深的柚農們，但起初幾年，文旦柚品質不佳，果實小、水分不足、甜度也不夠，讓擔任行銷的坤嫂接到不少客訴電話，幾度拜託他不要再種了。

陳增坤相信，只要用心對待土地、果樹，有一天一定會得到回饋了，他說，即便每年品質都不如預期，他仍年年幫果樹「坐月子」，撒上專用肥料，感謝果樹們今年準時結果。

陳增坤的努力，柚園近2年著果率非常好，年產量可達4萬5千台斤，採收期忙到必須向學校請假趕工，去年還參加全縣文旦果品比賽，獲得銀牌獎，他說，雖然媽媽沒能來得及吃到，但他相信媽媽一定有看到他的成功。

坤嫂忍不住爆料，先生兼職柚農後，幾乎都看不到人，連孩子高中自傳都寫「小學時，曾經以為自己沒有爸爸」，同事也都說她是「偽單親」，但她知道先生對柚子園的愛來自對媽媽的愛，而她也因為愛先生，支持著他。（編輯：方沛清）1080831

每到文旦柚採收時間，花蓮瑞穗柚農陳增坤家中都會全員出動，附近教會的弟兄姊妹也會一起幫忙。（陳增坤提供）中央社記者張祈傳真 108年8月31日