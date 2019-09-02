竹市關埔國小一期完工 學童射紙飛機迎新學期

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市關埔國小今天舉辦一期工程竣工及108學年度開學儀式，新竹市長林智堅到場宣布低年級教室已全數完成啟用，並與學生們一起射紙飛機，迎接新學期。

林智堅致詞表示，自2015年9月關埔國小籌備處成立到2019年9月完工，最艱難的部分就是籌措經費和規劃設計，最後蓋出複雜卻帶有巧思的全新學校，讓關埔國小分別獲得2018國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎及2019國家卓越建設獎「最佳施工品質類」金質獎兩項肯定。

林智堅指出，關埔國小的校內設計處處為小孩著想，例如圓弧狀的洗手台邊角，能減少小朋友奔跑時受傷機率，每間教室也都長得不一樣，空間的獨特性增加學生探索的興趣。

林智堅最後在開學儀式中，與學生們一起在校舍2樓空間，射出手中的紙飛機，迎接全新校舍及108年度新學期。

負責規劃與設計的建築師黃聲遠表示，一直夢想創造一個能隨處奔跑的小學，關埔小學的建設讓他圓了夢，校內的黑色塗鴉牆提供學生畫畫與想像空間，而校內的樹木會逐漸長大，學校就不只是如今的草原，也像是一片叢林。

關埔國小校長陳思玎表示，學校教師們相當珍惜得來不易的幸福，全力備課、發揮專業，還被社區民眾笑稱「哪有公立學校的老師總是上班到這麼晚？」

新竹市政府教育處長黃錦能表示，關埔國小是一所跳脫想像框架的學校，設計師拋棄傳統排列的罐頭校舍，設計出大小不一的教室，並留下像家的溫馨角落，供老師彈性規劃為特殊教學區，也變成孩子們的秘密基地。

竹市府教育處指出，關埔國小第一期校舍工程計畫興建兩層共20間教室及1棟圖書館，B區的8間教室與廚房、停車場等已在去年順利啟用，今日啟用A區低年級12間教室、健康中心、階梯教室、圖書教室、辦公室、多功能教室等。

教育處表示，未來將持續進行關埔二期工程，預計可容納1740名學生，也希望關埔國小作為起點，讓新竹市未來有更多創新校園空間，讓孩子們都能開心學習、快樂成長。（編輯：張銘坤）1080902