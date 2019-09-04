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寶可夢10/3與新北喜相逢 侯友宜盼帶來人潮

最新更新：2019/09/04 17:52

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市長侯友宜今天下午表示，Pokemon GO Safari Zone將於10月3日至6日在新北大都會公園舉行，希望每天有10萬人的人潮，帶動地區的觀光與休閒產業發展。

新北市府觀光旅遊局今天下午開記者會表示，寶可夢玩家期盼的Pokemon GO Safari Zone活動，將於10月3日至6日於新北大都會公園登場，這是2019年全台灣唯一的一場。

觀旅局表示，知名遊戲開發商會選擇新北市一起合作舉辦，應是看中交通地利之便，全球及台灣各地訓練家只要搭桃園機場捷運或台北捷運中和新蘆線至三重站，就可輕鬆抵達主會場。

市長侯友宜今天在記者會以自己以前當刑警時，抓歹徒的經驗形容抓寶可夢。他說，性質不一樣，但成就感是一樣的。他還介紹新北市60處風景點，希望帶動老街、風景名勝、商圈的人氣。

觀旅局表示，水屬性、草屬性及蟲屬性寶可夢，活動時將現身新北大都會公園，皮卡丘和新登場的寶可夢也將現身主會場與玩家親密互動。

市府歡迎訓練家在享受遊戲樂趣的同時，到60處景點走走，體驗新北市多元的自然風景及人文特質。

市府說，為讓玩家盡情捕捉寶可夢，活動期間主會場內停車場將不對外開放，也建議所有玩家於活動期間搭乘公共運輸到現場。（編輯：李錫璋）1080904

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