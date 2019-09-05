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苗栗縣400戶社會住宅包租代管 9月底開放申請

最新更新：2019/09/05 17:51

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣社會住宅包租代管計畫協助房東出租、房客找房，參加房東可享稅金減免、修繕補助，房客也有租金折扣優惠，共推出400戶名額，預計9月底開放民眾申請。

苗栗縣政府以「包租代管」方式推動社會住宅，經內政部營建署核定補助新台幣6755萬元經費，辦理包租代管，戶數為400戶，其中包租200戶、代管200戶。

縣府工商發展處今天發布新聞稿指出，包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」2種方案。「包租包管」為縣府委託專業租屋業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，保證房東收租3年；「代租代管」則由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理，提供代收租金、糾紛調處等服務，租期至少1年。

工商發展處表示，參加房東可輕鬆出租省去管理麻煩，享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅減免，每年還有1萬元修繕補助、3500元居家保險費；參加的房客可享每月市價租金8至9折優惠，弱勢身分另可額外享有租金補助，減輕壓力。

工商發展處指出，「苗栗縣社會住宅包租代管計畫委辦案」日前公告決標，委託「宸竹有限公司」提供相關服務，預計9月底開放民眾申請，欲參加計畫之房東、房客須符合相關資格，民眾可上內政部不動產資訊平台（網址：https://ppt.cc/fIGpAx）、臉書粉專「包租代管”栗”即住」（網址：https://reurl.cc/z4lA0）查詢，或洽縣府工商發展處公用事業科037-559633。（編輯：方沛清）1080905

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