中正區社福綜合大樓啟用 資源一處搞定

台北市中正區社會福利綜合大樓啟用，提供兒童托育、婦女福利、兒少收出養、身障日照、新移民關懷及脆弱家庭服務等，不用讓民眾四處奔走找資源，打造「社區好厝邊」。（台北市工務局新工處提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年9月6日

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市中正區社會福利綜合大樓啟用， 提供兒童托育、婦女福利、兒少收出養、身障日照、新移民關懷及脆弱家庭服務等，打造「社區好厝邊」，免去四處奔走的麻煩。

台北市中正區社會福利綜合大樓座落在植物園旁，順應綠蔭環境，以樹的意象及樹屋作外觀造型，保留原有老樹及退縮空間，並在屋頂施作空中花園及屋頂綠丘，使建物與植物園周邊環境相融合，並在各層樓納入無障礙設計。

台北市社會局表示，透過公私協力，在中正區打造多元化服務的社會福利大樓，提供兒童托育、婦女福利、兒少收出養、身障日照、新移民關懷及脆弱家庭服務等。

社會局長陳雪慧表示，以社區化作為基礎，整合多元化的社會福利在一座大樓內，不用讓民眾四處奔走找資源，打造「社區好厝邊」。

中正區社福綜合大樓為北市工務局新建工程處代辦工程，為地上7層、地下2層的鋼筋混凝土建築物，於105年5月開工，107年8月竣工。（編輯：張銘坤）1080906