中秋連假將屆 北市警提前站崗因應返鄉人車潮

（中央社記者劉建邦台北12日電）中秋節連假將屆，台北市警察局預估今天將出現返鄉人車潮及出外購物民眾。警方提前至下午4時30分，調派員警在各行政區重要路口站崗，13日至15日也會派員在各大景點交管。

台北市交通大隊行政組長胡谷展表示，中秋連假前夕，預估今天下午返鄉、出外購物的人潮車潮持續湧入轉運站等處，因此規劃交通疏導勤務，派員提前在下午4時30分在忠孝西路、中山北路等各行政區共100個路口點到崗，其餘路口則維持下午5時到崗，呼籲駕駛人配合警、義交指揮。

中秋節3天連假期間，警方針對台北市各觀光遊憩景點，像陽明山、木柵動物園、貓空纜車及中秋節開放烤肉區域的河濱公園、大型百貨公司、賣場及商圈等處，將增派交通疏導崗位。

警方呼籲，中秋連假若要前往陽明山、木柵動物園、兒童新樂園等觀光景點，或至百貨公司等娛樂場所的市民，可搭大眾運輸工具或接駁專車抵達目的地。

警方針對中秋連假容易聚集人車潮地點，將加強違規停車取締、拖吊，呼籲駕駛人隨時收聽警廣路況插播報導，並遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。（編輯：卞金峰）1080912