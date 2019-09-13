澎湖秋節火燒山 所幸未傳傷亡

澎湖青螺一處養殖場周邊空地，13日中秋節疑因有民眾燃放爆竹煙火，不慎引發火警，消防局緊急調度人員救火，約1個小時成功控制火勢，所幸未傳人員傷亡。（澎湖消防局提供）中央社 108年9月13日

（中央社澎湖縣13日電）中秋佳節，澎湖青螺一處養殖場，疑因燃放爆竹煙火，不慎引發火燒山，消防局調動消防分隊救火，火勢在一個小時控制，所幸未傳出有人傷亡。

澎湖縣政府消防局在下午近3時許，接獲洪姓民眾報案指稱，位於湖西鄉青螺村一處養殖場附近發生火警，請消防局派員前往搶救。

消防局獲報後，第二大隊副大隊長陳永春立即指揮湖西及白沙分隊前往搶救，由於現場風勢助長火勢擴大，擔心延燒至養殖場房舍，再派遣馬公、澎南分隊支援搶救，所幸火勢在下午近4時獲得控制，燃燒面積約1500平方公尺。

消防局表示，今天火燒山計出動6車11人，所幸搶救得宜，無人員傷亡、財物損失，但籲請民眾在秋節烤肉或燃放爆竹煙火，應注意用火安全，以免發生災害，過一個平安的秋節。（編輯：張銘坤）1080913