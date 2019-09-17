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新北汐止車道調整 回堵車流量減半

最新更新：2019/09/17 17:01
新北市交通局交通順暢小組經勘查評估後，養工處自2日起針對汐止區大同路、新台五路口進行分隔島及車道調整，工程17日完工，回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 108年9月17日
新北市交通局交通順暢小組經勘查評估後，養工處自2日起針對汐止區大同路、新台五路口進行分隔島及車道調整，工程17日完工，回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 108年9月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）新北市政府交通局為改善汐止大同路、新台五路口尖峰時段壅塞情況，協調養工處調整分隔島位置和車道，工程今天完工，回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺。

新北市政府交通局交通管制工程科科長李友欽表示，大同路為汐止區連接台北市的重要幹道，車流量大，平日左轉新台五路的車輛常占滿左轉專用車道及直行左轉車道，造成直行北市的車輛只剩1車道可通行。

除了常常壅塞形成瓶頸，上午尖峰時段，車流回堵更是嚴重，車陣一路回堵到同興路口、綿延約600公尺長。

交通局交通順暢小組經勘查評估後，養工處在9月2日起針對大同路、新台五路口進行分隔島及車道調整，將原本單向3線車道，配合分隔島偏心調整，往南港方向調整為4線車道，其中內側2車道規劃為左轉專用車道，外側2車道為直行車道，直行車輛由原本1車道增加為2車道，緩解直行車流量。

交通局表示，工程在今天凌晨完成後，經觀察上午尖峰車流回堵狀況，排隊車陣已縮減為250公尺，成效良好。（編輯：方沛清）1080917

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