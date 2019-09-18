公所協助安全設備 台灣黑熊教育館改採預約制

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）設在花蓮玉里鎮的台灣黑熊教育館日前遭非參觀民眾闖入，語帶威脅質問工作人員，為此玉里鎮公所今天與台灣黑熊保育協會人員研商，將提升館內安全設備，民眾參觀採預約制。

台灣黑熊保育協會在民國106年於玉里鎮成立「台灣黑熊教育館」，這是在鎮公所協助下將舊玉里國小校舍一部分變更為台灣第一個有關台灣黑熊的教育館舍。

為觀測台灣黑熊野生生態，台灣黑熊保育協會8月19日在玉山國家公園瓦拉米步道架設紅外線自動相機，不料8月20日就發現相機遭竊；9月2日有非參觀的民眾闖入台灣黑熊教育館，語帶威脅質問相機失竊案等相關問題，為考量民眾、駐館人員及志工的安全，協會決定暫時關閉台灣黑熊教育館。

為此，玉里鎮公所今天邀集台灣黑熊保育協會秘書長柯嚴淳、專案經理李亭蓉等及理事張寶珠至公所討論事件的解決方式，並就將來合作議題交換意見，盼此次事件能圓滿結束。

玉里鎮長蔡秋龍表示，台灣黑熊保育協會在黑熊保育界長期無私的付出是全國人民所看見，但志工及民眾的安全受到威脅，非常感謝花蓮縣政府警察局玉里分局派員加強安全巡邏。另外，公所將提升教育館內部安全設備，立即升級監視器設備；而台灣黑熊教育館目前採取預約制入館參觀。

蔡秋龍指出，台灣黑熊教育館自開館以來，吸引來自各地民眾參觀，不僅為玉里鎮帶來觀光效益，導覽人員現場講解及播放的影片也極具教育意涵，是重要的教育場所。鎮公所非常重視與台灣黑熊保育協會的長期合作，未來針對館舍安全設備的提升，鎮公所將全力配合，要為民眾提供一個安全無虞的黑熊教育館。（編輯：黃世雅）1080918