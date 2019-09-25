視察屈公病防疫 侯友宜指示落實巡倒清刷

新北市屈公病疫情仍在延燒，市長侯友宜（前左）25日下午前往中和區圓通寺步道周邊視察，了解病媒蚊孳生源清除情形並慰問相關人員。中央社記者葉臻攝 108年9月25日

（中央社記者葉臻新北25日電）新北市屈公病疫情延燒，累積至今17例，新北市政府衛生局已封閉國強嶺、圓通寺一帶步道，新北市長侯友宜今天下午至圓通寺步道視察，強調要落實「巡、倒、清、刷」消除孳生源。

疾管署本月4日宣布新北市中和區發生今年首起本土屈公病群聚，新北市政府衛生局已緊急封鎖國強嶺8條步道，圓通寺一帶步道也在20日全面封鎖。

新北市長侯友宜今天下午臨時增加行程，前往中和圓通寺步道視察屈公病孳清並慰問工作人員，侯友宜接受媒體聯訪時表示，屈公病例雖然增加，但都還是在中和國強嶺一帶，各單位的清潔隊也反覆到國強嶺撲滅孳生源。

侯友宜表示，下雨會增加孳生源復發的可能，因此工作人員只要下雨後都來打掃，整個防疫大作戰動用超過1萬4000人次，落實「巡、倒、清、刷」才能消滅病媒蚊孳生源。

媒體聯訪時，問及侯友宜10月10日當天，是否會參加國民黨舉辦的國慶慶祝活動、「中華民國行銷全世界」立國旗儀式，侯友宜表示，並不知道這件事，也還沒收到通知，若行程有衝突，以市政為最大優先。（編輯：李錫璋）1080925