市府轉運站前計程車違停 北市採科技執法取締

台北市警察局27日表示，市府轉運站前公車停靠區周邊常有計程車違停載客，導致後方的汽、機車為閃避車輛發生事故，為保障民眾及駕駛人安全，將採科技執法取締計程車違停狀況，像是在周邊紅綠燈桿設攝影機拍違停車輛，預估10月底就可上路。中央社記者劉建邦攝 108年9月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市警察局今天表示，市府轉運站前公車停靠區周邊常有計程車違停載客，導致後方的汽、機車為閃避車輛發生事故，將採科技執法攝影機設備拍違停車輛，預計10月底上路。

北市警指出，市府捷運站前的公車停靠區周邊，常有計程車違停載客等狀況，派員警到場發現，計程車常停靠在貼近人行道，除導致公車乘客難以上下車外，也造成後方汽、機車容易發生事故。

警方發現，市府轉運站前容易發生機車騎士遭追撞意外，為保障民眾及駕駛人安全，規劃採科技執法取締計程車違停狀況，像是在周邊紅綠燈桿設攝影機拍違停車輛，目前已開始測試，預估10月底就可上路。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人在公共汽車招呼站10公尺內停車，停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛狀態，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

警方說明，市府轉運站前公車停靠區的違規停車科技執法，是以影像辨識系統全時段監控公車停靠區域，如發現區域內有停止超過3分鐘違規停車車輛，會自動執行違規蒐證及舉發作業。

警方表示，市府轉運站B1目前設有臨停接送區，提供旅客臨時上、下客以及轉乘捷運、計程車、國道客運與市區公車等運具，建議駕駛人多加利用。（編輯：方沛清）1080927