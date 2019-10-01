南方澳大橋坍塌 屏東橋梁定期檢測

（中央社記者陳朝福屏東縣1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋上午坍塌，橋梁維護引起重視。莫拉克颱風，橫跨高屏的雙園大橋斷橋，經重建後，公路總局第三區工程處每年依規定檢測；屏東縣政府也對縣內橋梁定檢。

宜蘭蘇澳南方澳大橋發生倒塌意外，橋梁維護也引起重視。連接高雄與屏東的高屏大橋，在2000年8月27日發生斷橋事件，橋面塌落溪中100公尺，造成橋上17輛汽、機車墜落，22人輕重傷意外，當時風和日麗，有人認為長時間砂石車來往造成，也有人直指碧利絲颱風帶來豪雨沖刷橋墩造成。

時任行政院長的唐飛指示動用第2預備金重建大橋，目前的高屏大橋是全新興建，2008年7月22日通車啟用。公路總局三工處高雄段段長張孟孔表示，目前的高屏大橋橋齡還算年輕，都有依規定定期檢測，安全沒有問題。

此外，2005年7月的海棠颱風，造成台1線上聯繫恆春半島的楓港大橋斷橋，讓恆春對外交通中斷。2009年8月的莫拉克颱風，台17線上橫跨高屏溪、連接高雄市林園區與屏東縣新園鄉的雙園大橋遭洪水沖斷。斷橋事件造成的傷亡及交通不便，讓橋梁安全受到地方重視。

公路局第三區養護工程處鳳屏工務段長陳永銘表示，雙園大橋2011年重建通車後，公路總局依公路養護手冊規定，委外定期每年檢測。陳永銘說，所有公路總局轄管橋梁，都依養護手冊定期安檢。另外，遇有颱風、豪雨和地震等特殊狀況，也會再檢測橋梁的安全。

至於由屏東縣政府轄管大小橋梁有1000多座，去年橋梁檢測成效拿到全台第1。工務處副處長毛子良表示，縣府每2年會做1次所有橋梁的全面檢查，包括老舊或需要追蹤強化橋梁的安檢，確保橋梁結構安全。（編輯：孫承武、黃世雅）1081001