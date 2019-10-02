關渡大橋36年首次耐震補強 議員促復工

新北市關渡大橋連接五股、淡水與八里兩岸，今年4月展開通車36年來的首次耐震補強工程，8月起卻因管線遷移等問題停工，新北市議員2日質詢時要求市府工務局督促工程進行。（新北市觀旅局提供） 中央社記者葉臻傳真 108年10月2日

（中央社記者葉臻新北2日電）關渡大橋在今年4月展開通車36年來的首次耐震補強工程，8月起卻因管線遷移等問題停工，新北市議員今天質詢時要求市府工務局督促工程進行，關渡大橋兩側牌面也將在今晚施工。

新北市關渡大橋連接五股、淡水與八里兩岸，使用至今已36年，由於當時的設計與現行公路橋梁耐震設計規範不同，加上鋼筋出現鏽蝕，交通部公路總局在2017年編列預算修繕，歷經6次流標，一度追加預算，才終於在今年決標。

關渡大橋在今年4月展開通車36年來首次耐震改善及維修補強工程，8月起卻因為變更設計、管線遷移等問題停工。

新北市議員鄭戴麗香今天質詢工務局，是否有維護橋齡36年的關渡大橋。工務局回應，關渡大橋由交通部公路總局負責修繕，目前已知正進行耐震補強工程，會協助了解進度。

公路總局第一區養護工程處指出，關渡大橋沒有結構性安全疑慮，耐震補強工程是為符合新規範，1日因宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，也派人巡查關渡大橋確定結構安全無虞，目前已經和台水公司等單位協調，部分變更設計也在等待核定，希望能在月底復工，2021年完工。

此外，先前被民眾反映「掉漆」的關渡大橋兩側牌面，將在今晚施工，明天就會補齊「關渡大橋」掉落的字牌。（編輯：洪學廣/李亨山）1081002