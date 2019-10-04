宜花東寵物公園掛零 花蓮議員擬推毛小孩專區

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）宜花東寵物公園掛零，花蓮縣議會今邀集縣府單位、動保團體召開專案會議，盤點市區可設置用地，決議由縣府帶頭設置無需繫繩的寵物活動專區，並獎勵各鄉鎮公所跟進。

民進黨籍縣議員張美慧邀請同黨議員莊枝財、黃振富及縣府建設處、環保局、農業處、台灣動物保護行政監督聯盟、花蓮縣動物權益促進會及愛護動物人士召開專案會議。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，全台共有35座寵物公園，多集中在六都，以新北市17座為最多，宜花東掛零，花蓮縣內寵物犬約4萬隻，人犬分離的寵物公園有必要性。

張美慧指出，縣內公園都是友善寵物公園，只要繫繩都能進出公園，她接獲飼主反映，希望能有一處讓狗狗安全奔跑、遊玩的空間，朝向設置以寵物為主、人為輔的寵物活動專區。

花蓮縣動物權益促進會創會理事長朱正一說，寵物友善公園仍是以人的需求為主，寵物無法自由活動，寵物活動專區，可將犬隻依大小分類，在限定空間內不繫繩奔跑，但一定要人車分離，提供毛小孩、飼主安全又具聯誼性的空間。

莊枝財建議，應由縣府帶頭設置寵物活動專區示範點，縣府提出合理規畫，經費上一定支持；黃振富建議，應針對各鄉鎮市公所分區塊設立獎勵機制，鼓勵地方主動設置寵物活動專區。

建設處長鄧子榆盤點出花蓮市區可使用的8處地點，其中有7處為花蓮市公所用地，他說，除了縣府用地，也將會同市公所等相關單位研議方式，盡快提出經費、硬體的規畫報告。（編輯：黃世雅）1081004