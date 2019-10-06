鐵砧山雕塑公園大變身 台中海線觀光新亮點

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中大甲鐵砧山雕塑公園設施因年久失修破損，台中市政府修築步道、重舖草坪等，為雕塑公園注入新生命。中市府今天表示，假日常吸引大批遊客遊憩，再次成為海線觀光新亮點。

鐵砧山位於台中市大甲區及外埔區一帶，北臨大安溪，山頂地勢平坦，遠望形似一座鐵匠打鐵用的鐵砧，民國87年，地方人士捐贈10件各具特色的雕塑品，鐵站山雕塑公園成為一座匯集人文藝術氣息的戶外休閒觀光去處。

台中市政府觀光旅遊局今天表示，鐵砧山雕塑公園內的步道，因年久失修，石板都已破損，市府投入經費整體建設，除修築步道、重鋪公園草坪，設置勾月表演場，並重新施作排水系統。

觀旅局長林筱淇指出，雕塑公園整修工程在8月完工，採生態工程施工，配合現場樹木位置重新配置步道走向，洗手台也設置小鳥洗澡缽，讓小動物可以戲水和喝水，雕塑品配合步道移至適當位置，座椅也以公園內原有的石頭堆砌做成。

林筱淇表示，雕塑公園經整修後，假日吸引許多民眾前往休憩，後續增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場及林間吊網床等，提供市民安全的休閒空間。（編輯：黃世雅）1081006