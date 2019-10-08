雙十連假台中小旅行 森林浴泡湯搭摩天輪任挑選

雙十國慶連假將至，台中市觀旅局特別整理出多個景點，歡迎民眾把握假期走訪踏青，其中八仙山國家森林遊樂區可體驗林業人文風情。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年10月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）雙十連假何處去，台中市觀光旅遊局整理多個旅遊景點，森林遊樂區享受森林浴，谷關、東勢林場泡湯，暢遊遊樂園搭乘摩天輪，民眾可安排台中小旅行，體驗好山好水好風情。

雙十連假將至，台中市觀光旅遊局整理台中多個觀光景點，台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中觀光資源豐富多元，雙十連假民眾不妨安排一趟台中小旅行。

她指出，大雪山國家森林遊樂區是知名賞鳥勝地，漫步樹下尋找鳥類蹤影，八仙山國家森林遊樂區體驗林業人文風情，再到谷關溫泉區、東勢林場遊樂區踏青泡湯。

有「中部陽明山」美稱的東勢林場遊樂區，森林浴場是主題特色，雙十連假推出多重優惠，包括10月壽星憑身分證免費入場，車牌號碼有「9」購票入場、全車每人新台幣160元（遊覽車、中巴不適用）。（編輯：謝雅竹）1081008