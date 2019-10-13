藝文展演千人擂茶 南投茶博濃厚客家味

（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投世界茶業博覽會今天充滿濃厚「客家味」，客家藝文展演、千人擂茶陸續登場，尤其千人擂茶今年首次舉辦，更是吸引許多民眾齊聚，體驗親手製作擂茶並細細品嚐好味的樂趣。

配合南投茶博會，南投縣客家協會今天舉辦「迎客賞義」客家藝文展演暨客家懇親活動，邀民眾喝茶共賞客家歌謠、音樂演奏、傳統舞蹈，南投縣長林明溱出席致詞說，茶博會近年結合客庄產業及文化，開設「好客產業館」大受好評，今年更首創以客家擂茶為主題，席開200桌辦理「千人擂茶」，成為茶博會另一亮點。

南投縣客家協會理事長范光順說，協會在各鄉鎮累積相當能量，各文化班隊成果非常豐碩，今年結合茶博會辦理懇親會及客家藝文展演，除希望藉此傳承客家文化、凝聚鄉親向心力，也期盼讓更多人欣賞客家文化之美並認同客家精神。

千人擂茶下午在中興新村大操場舉行，在南投縣排笛合奏團演出「桃花開、撐船調、客家世界」組成客家音樂組曲中揭開序幕，現場許多親子、好友共同體驗擂茶，深度感受客家獨特飲茶文化，南投縣政府文化局盼藉千人擂茶讓民眾更多元了解客家文化的傳統與創新。

文化局表示，擂茶是一項客庄道地茶食文化，將茶葉、芝麻、南瓜仔、花生仁等以擂缽及擂棒一起擂成粉末，食材中有些含有油脂，所以擂細後會出油而成為一團，再以熱水沖泡開就是擂茶，天然食材可清涼解暑、生津止渴。（編輯：林沂鋒）1081013