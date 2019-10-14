打造桃園低碳旅遊景點 後湖溪開放千人體驗泛舟

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市新屋區永安漁港擁有豐富的生態資源，為打造漁港多元旅遊方式，桃園市長鄭文燦表示，將規劃後湖溪泛舟行程，並開放千名市民免費體驗，一起認識台灣少見的濱海客家文化。

鄭文燦出席「後湖溪親水遊憩體驗記者會」表示，桃園市永安濱海休閒娛樂區位於河海交界處，北岸後湖溪是半封閉水域，市府研議利用現有設施打造後湖溪泛舟低碳旅遊行程，並開放1000個名額，供桃園市民上網報名安排免費體驗，由專業教練指導水上行舟技術練習、划船等技巧。

鄭文燦說，海岸管理工程處結合4月才啟用的青年體驗學習營區進行規劃，將來可透過委外方式投資經營，陸續建置碼頭、泛舟設備與管理制度等。未來也將推動點亮新屋125計畫，結合在地社區發展生態旅遊，打造兼具觀光遊憩、環境教育及海客文化的新亮點。

鄭文燦指出，海管處管轄台61線快速道路以西約2萬5000公頃土地，其中46公里海岸為著重建設範圍，包括環境監測、土地使用管制、生態保育、觀光旅遊開發等，市府也期望，透過向觀光局爭取補助，或逐年編列預算方式，全力發展永安漁港成為具有客家特色的生態旅遊區。（編輯：張銘坤）1081014