台灣勞工協會慨贈 澎湖七美喜獲新巴士

澎湖七美島上公車老舊，台灣勞工發展協會理事長楊燦輝（中）14日捐贈一部9人座巴士，由副縣長許智富（右2）代表受贈，再轉交給七美偏鄉離島使用。中央社 108年10月14日

（中央社澎湖縣14日電）澎湖七美島上公車老舊，台灣勞工發展協會理事長楊燦輝在國立中山大學高屏澎區域運輸發展研究中心協助下，捐贈一部9人座巴士，給七美偏鄉離島使用。地方人士盛讚新巴士來得正是時候。

贈車儀式在澎湖縣政府前廣場舉行，由副縣長許智富代表接受，再轉交七美鄉長呂啟俊。許智富感謝台灣勞工發展協會的善行，並致贈感謝狀。

呂啟俊表示，七美島上現有公車每天行駛一班次，長久以來，大部分都是作為島上長者與行動不便的居民就醫、洽公和外出使用，由於使用已有15年之久，不但老舊又鏽蝕斑斑，他和代表會主席葉長茂等人都盛讚新巴士來得正是時候，可以提供島民便捷又舒適的交通服務。

中山大學高屏澎運研中心今年在得知七美島上交通車不足，主動聯繫平日熱心社會公益的楊燦輝，並獲協會理監事同意，捐贈9人座巴士，解決七美島上交通輸運問題。

中山運研中心主任張其祿表示，台灣本島與離島偏鄉在公共運輸服務上都有不均情況，這次透過企業協會捐贈巴士給偏鄉離島，讓離島有更便捷的公運服務，也可節省縣府財政負擔，一舉數得。

縣府表示，澎湖離島公車交通不足，已向交通部公路總局提出申請公車補助計畫。（編輯：林沂鋒）1081014