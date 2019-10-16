大地時裝秀 花蓮東里鐵馬驛站當舞台

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）過去的小車站如今是花蓮東里鐵馬驛站，也是玉富自行車道北上的起點，兩旁無垠的阡陌景致，是許多自行車友必訪景點，縱管處將於19日在此舉辦大地時裝秀，由伊林模特兒走秀。

花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵表示，去年首次以秋收豐穀為背景，將在地元素結合流行時尚，搭配特色服裝的專業及創意走秀，廣受好評。今年「玉富伸展台、大地時裝秀」內容再升級，邀請藝術家伊祐‧噶照設計裝置藝術，由伊林模特兒穿著公開徵選出來專業團隊所設計的服裝走秀。

當天還將首度公開排灣族設計師沙布喇‧安德烈設計的自行車衣，設計理念結合花東元素，預計2020年限量發行。

郭振陵指出，同時邀請花蓮縣消防局、實踐大學、富里鄉東里社區發展協會、大庄公廨協會、海星中學、上騰工商、富里鄉農會、原漾工坊等創意走秀，展現在地多元族群文化與地方創生能量。

位於富里鄉的東里車站，被譽為「山線最美的車站」，2013年舊站房改建為鐵馬驛站並正式啟用，鐵軌區改為平坦的自行車道，向北延伸約10公里到玉里。東里鐵馬驛站被圍繞在田野間，一望無際的美景吸引不少遊客到訪。（編輯：張芷瑄）1081016