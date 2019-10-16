海中玫瑰失蹤 綠島鄉民飽受指責盼揪真相

台東縣政府在綠島石朗海底復育的50顆硨磲貝失蹤，網友攻擊綠島鄉民盜採，不過有網友在7月25日就po出鐵籠子翻覆的照片。綠島鄉長謝賢裕16日出面抗議，希望台東縣政府查明失蹤原因。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月16日

（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣政府在綠島石朗海底復育的海中玫瑰–硨磲貝，50顆全部失蹤，網路群起攻擊綠島鄉民。綠島鄉長謝賢裕今天出面抗議，希望台東縣政府查明失蹤原因。

童話世界美人魚裡的大棒殼，又稱「海中玫瑰」，因成長不易，且數量少，台東縣政府今年6月間在綠島石朗保護區和溫泉港附近各復育50顆。

台東縣政府最近發現石朗海底的50顆完全不見了，媒體報導硨磲貝遭到盜採。

今天消息在社群網站引起關注，網民一面倒指向盜採事件和綠島潛水業者或是漁民有關，島上鄉民感覺受到委屈。

一名綠島鄉民PO文表示，他在颱風丹娜絲過後7月25日潛水，就發現這個鐵籠已翻覆，裡面空空的，當時不知道它的用途，於是在臉書「就是愛綠島」群組PO照問網友，許多人都不知道用途，也有人留言是被海水推翻的。

綠島鄉長謝賢裕今天透過影片為綠島鄉民喊冤，他說，台東縣政府農業處在推動這復育計畫時並未告知綠島鄉公所，現在網路又群起攻擊綠島鄉民，希望台東縣政府能好好調查此事，還給綠島鄉民清白，不要重創綠島的觀光產業。

謝賢裕說，這則新聞引起網民和綠島漁民論戰，縣政府只說查獲盜採要嚴辦，但沒說出是綠島鄉民還是遊客盜採，希望台東縣政府能查清楚。復育的鐵籠在7月就發現被颱風吹翻覆，當時硨磲貝是不是被食用貝類的魚類叼走，或是真的就被盜採，都沒查清楚，外界對綠島鄉民盜採的揣測，對綠島造成傷害。

謝賢裕表示，綠島鄉民這幾年對綠島漁業、生態保育積極參與，也看到很好的成果，因此他要對對這些不實的抹黑提出嚴正的抗議，也希望台東縣政府找出真正原因。

他同時呼籲台東縣政府，日後有類似的復育推動，能知會綠島鄉公所、海巡署、保育單位，大家共同來守護這些保育的品種，不要因單一事件，造成地方被污名化，重創地方保育成果。（編輯：林沂鋒）1081016