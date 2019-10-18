降溫對策論壇登場 中市府推都市退燒政策

（中央社記者蘇木春台中18日電）熱島退燒大聯盟與台中市政府合辦的「降溫對策論壇」今天登場，台中市長盧秀燕說，正推動雙十公車吃到飽、要求中火汰換燃煤機組與強化台中捷運路網等政策，努力改善熱島效應。

降溫對策論壇今天在台中市政府舉辦，由台灣防災產業協會理事長彭啟明、中法比瑞文化經濟協會理事長賴作松、成功大學建築學系特聘教授林子平與民眾分享熱島狀況，鼓勵社會共同重視，尋求都市退燒解方，盧秀燕也出席對談。

盧秀燕指出，市府推出多項因應對策為都市降溫，包括發展綠能、綠電及綠建築，購買電動車可享有「三免」，免燃料稅、免牌照稅、公有停車場免停車費；今年也公告「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以容積獎勵建商興建綠建築。

市府並發展捷運及電動公車，盧秀燕說，雖然任內無法完成所有捷運興建，但一定要把台中捷運路網拍板定案；另市府明年將推出「雙十公車吃到飽」政策，刷卡搭公車10公里免費外，超過10公里車資上限降低為新台幣10元，讓住在偏遠地區的民眾，更願意搭乘大眾運輸工具。

此外，為解決重大工業污染源，市府也要求台中火力發電廠若要擴建2部燃氣機組，就要汰換4部燃煤機組，希望透過各種政策，改善城市熱島效應問題。

市府也透過增加都市風廊及水域來引風、增加都市綠色覆蓋面積，改善都市空氣品質、留住藍天，緩解都市熱輻射影響。（編輯：卞金峰）1081018