花蓮鳳林鎮幸福專車添生力軍 免費接駁到市區

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮鳳林鎮公所2年前改裝閒置娃娃車為幸福專車，免費接送鎮內鄰近193縣道的居民，今年獲公路總局補助添購中巴幸福專車，行駛縱谷線聚落，讓長輩輕鬆出門無負擔。

鳳林鎮市區位在花東縱谷，政府機關、學校、診所、市場及火車站等設施集中市區。海岸山脈西側，鄰近縣道193的山興、中興部落沒有公車經過，外出只能自駕或自費叫計程車，長輩一趟出門看病只需要新台幣50元，但車費就要400元。

鳳林鎮公所民國106年開設9人座幸福專車，起初每日至少2車次接送，徐誌謙說，有時候人數多到要加開，2年來累積超過6000人次使用，現在維持週間上午1班，下午或假日採預約制。

另一處靠近中央山脈的部落，雖有公車行駛，但班次太少，不敷使用。鳳林鎮公所秘書徐誌謙指出，這次新添購的幸福專車主要行駛縱谷線，往返鳳林鎮公所與森榮、長橋、鳳信等部落，包含老人日托健康站，彌補公車不足問題。

徐誌謙指出，新添購的中型巴士車型，提供15個座位，還有升降設施，方便長輩上下車安全，主要行駛時間為週一至週五上午8時30分出發停靠站接駁，約中午12時回程，假日及下午採預約制，鳳林鎮民、65歲以上民眾免費。

鳳林鎮公所預計24日舉行幸福接駁專車啟用典禮，感謝公路總局的經費協助。鳳林鎮公所指出，除了補助新車輛購置、改裝，也編列經費供申請，補助人事、油料等維護經費，其中包括9人座幸福專車維護經費。

鳳林鎮公所指出，往返縣道193的幸福專車，每年維護費用約新台幣60萬元，粗估縱谷線中巴幸福專車每年約100萬元，這次車輛添購，也獲得公路總局補助260餘萬元經費，促成幸褔專車擴線，服務鎮民無死角。（編輯：方沛清）1081018