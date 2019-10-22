更多編輯台推薦新聞：
專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情
運動

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所
政治

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞
生活

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
宮鬥內容登政府公報 泰王妃子想當王后 所有頭銜反被拔掉
首頁 / 地方

土魠魚創意料理 廚藝對決精彩可期

最新更新：2019/10/22 14:21
澎湖縣政府旅遊處今年配合「戀戀海味」系列活動，除了有澎湖故事菜外，首度推出「土魠魚創意料理競賽」，大力行銷澎湖在地海鮮美食。中央社　108年10月22日
澎湖縣政府旅遊處今年配合「戀戀海味」系列活動，除了有澎湖故事菜外，首度推出「土魠魚創意料理競賽」，大力行銷澎湖在地海鮮美食。中央社　108年10月22日

（中央社澎湖縣22日電）澎湖冬季最著名的「土魠魚」，澎湖縣政府11月3日將在澎湖科大舉辦「土魠魚創意料理」，澎湖五星級酒店喜來登等10家知名大廚，都將親自下場料理，廚藝對決，精彩可期。

澎湖縣政府旅遊處表示，土魠魚在澎湖也有「白金」之稱，是澎湖冬季的主要漁汛，現今已有零星洄游捕獲，其中以冬至過後至農曆年前是魚汛的高峰期，肉質隨著氣溫下降，愈冷愈好吃，無論是清蒸、煎煮或是醃製等料理，都非常好吃。

澎湖縣政府旅遊處今年配合「戀戀海味」系列活動，除了有澎湖故事菜外，首度推出「土魠魚創意料理競賽」，大力行銷澎湖在地海鮮美食，讓更多民眾感受澎湖獨有的在地風情與戀戀海味。

旅遊處表示，土魠魚創意料理競賽，包括五星級喜來登酒店、澎澄、元泰飯店與龍星等縣內10家知名餐廳都參加，餐廳的大廚都將親自下場料理，端出最拿手的創意土魠魚宴，來角逐萬元的獎，精彩的廚藝大賽，令人期待。（編輯：黃世雅）1081022

澎湖縣政府旅遊處表示，土魠魚在澎湖也有「白金」之稱，是澎湖冬季的主要漁汛，冬至過後至農曆年前是漁汛的高峰期，肉質隨著氣溫下降，愈冷愈好吃。中央社 108年10月22日
澎湖縣政府旅遊處表示，土魠魚在澎湖也有「白金」之稱，是澎湖冬季的主要漁汛，冬至過後至農曆年前是漁汛的高峰期，肉質隨著氣溫下降，愈冷愈好吃。中央社 108年10月22日
澎湖縣政府旅遊處首度推出「土魠魚創意料理競賽」，11月3日將在澎湖科大舉辦，多家知名大廚都將親自下場料理，端出最拿手的創意土魠魚宴，廚藝對決，精彩可期。中央社 108年10月22日
澎湖縣政府旅遊處首度推出「土魠魚創意料理競賽」，11月3日將在澎湖科大舉辦，多家知名大廚都將親自下場料理，端出最拿手的創意土魠魚宴，廚藝對決，精彩可期。中央社 108年10月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報