蘭花產業展台南登場 黃偉哲盼展現潛力

2019台灣國際蘭花產業展24日起在台灣蘭花生物科技園區一連舉辦3天，盼讓世界看見台灣、看見台灣蘭花產業，吸引不少國外業者參與。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年10月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）2019台灣國際蘭花產業展今天起在台灣蘭花生物科技園區舉辦3天，不少來自國外的業者參加。台南市長黃偉哲在開幕式致詞表示，希望讓世界通路商看到台灣蘭業的實力與潛力。

台南市政府農業局指出，這次活動邀請到荷蘭、巴西、日本三國最大花卉拍賣市場經理參加；還有來自越南、印尼、印度等國家的蘭業相關廠商、機構單位、學者專家齊聚一堂。展覽規劃全球蘭花產業論壇、採購洽談會、龍頭業者產品發表會、商業品種展示等內容。

黃偉哲表示，台灣蘭花產業在品種培育改良、市場調節應變上都有很強大的競爭力。藉由這次國際展覽專業論壇，能為本地蘭花業者創造國際化平台，讓世界各地的通路商代表看到台灣蘭業的實力與潛力；同時也讓台灣業者藉此更了解國際消費者需求，創造更符合市場的產品。

他說，明年將有台南市主辦的台灣國際蘭展、及在台中市舉辦的世界蘭花會議；世界兩大蘭展都在台灣，也期待兩個展覽一起努力擊出亮麗全壘打，讓世界看見台灣。（編輯：林沂鋒）1081024